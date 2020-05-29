Ковер-самолет или маршрутка? Отгадываем по видео

Пользователь Twitter опубликовал видеозапись, на которой показал, как в Гималаях работает общественный транспорт. На кадрах может показаться, что группа людей парит в воздухе над горной дорогой на ковре-самолете. «Сказочный» ролик так понравился пользователям, что он быстро превратился в вирусный, и собрал уже больше 15 миллионов просмотров.

Видеозапись опубликовал пользователь под ником sha_ji1. Публикацию он подписал просто: «Гималайский общественный транспорт».

В комментариях пользователи сразу же сравнили его со сказочным ковром-самолетом из виртуальной реальности. Глядя на видео и в правду кажется, что люди летят над дорогой.

Видео: Twitter/sha_ji1

Но на самом деле все оказалось намного проще. По горам едет грузовик, а группа людей сидит в его кузове. Но ракурс и способ съемки заставили пользователей пересматривать ролик и искать разгадку.

Однако самые внимательные юзеры, которые сразу догадались, как сделана видеозапись, заметили, что такая поездка над обрывом вовсе не «сказочная», а очень опасная.