07 мая 2023, 02:37
Ковер на коронации Карла III напомнил зрителям украинский флаг
Пользователи Twitter заметили, что ковер на коронации Карла III напоминает флаг Украины
Пользователи Twitter заметили на коронации Карла III странную деталь. Ковер под ногами монарха в Вестминстерском аббатстве оказался похож на флаг Украины. Первой это заметила посол Британии на Украине Мелинда Симмонс и с гордостью написала об этом в своем аккаунте, чем дала повод для множества шуток.
Один из пользователей написал ей, что повсюду можно найти символы и знаки, если знать, что именно искать. Многие шутили, что это просто не может быть совпадением.
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«Совпадение или замысел?» — спросил другой.
«Довольно забавно, что монарху приходится ходить по цветам Украины», — отметил еще комментатор.
Были и более жестокие насмешки.
«Как нужно это понимать? Вот так: флаг Украины используют в качестве грязного коврика», — написал читатель.
Карла III короновали 6 апреля. Церемония длилась два часа. Кульминационным моментом стало возложение на голову монарха короны святого Эдуарда Исповедника.
Великобритания
Украина
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