Интересное 07 мая 2023, 02:37 Ковер на коронации Карла III напомнил зрителям украинский флаг Пользователи Twitter заметили, что ковер на коронации Карла III напоминает флаг Украины Скриншот с видеотрансляции канала «Би-би-си News — Русская служба» / YouTube

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Пользователи Twitter заметили на коронации Карла III странную деталь. Ковер под ногами монарха в Вестминстерском аббатстве оказался похож на флаг Украины. Первой это заметила посол Британии на Украине Мелинда Симмонс и с гордостью написала об этом в своем аккаунте, чем дала повод для множества шуток.

Один из пользователей написал ей, что повсюду можно найти символы и знаки, если знать, что именно искать. Многие шутили, что это просто не может быть совпадением.

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«Совпадение или замысел?» — спросил другой.

«Довольно забавно, что монарху приходится ходить по цветам Украины», — отметил еще комментатор.

Были и более жестокие насмешки.

«Как нужно это понимать? Вот так: флаг Украины используют в качестве грязного коврика», — написал читатель.

Карла III короновали 6 апреля. Церемония длилась два часа. Кульминационным моментом стало возложение на голову монарха короны святого Эдуарда Исповедника.