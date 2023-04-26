Интересное 26 апреля 2023, 00:27 Коуч Толстохлебова рассказала, как решить споры из-за кондиционера в коллективе Коуч Толстохлебова предложила подарить пледы мерзнущим коллегам для решения конфликтов

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В жаркую погоду в рабочем коллективе могут возникать конфликты из-за кондиционера и открытых окон. Карьерный коуч Екатерина Толстохлебова рассказала, как решить эти проблемы. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист посоветовала подарить пледы коллегам, которые постоянно мерзнут. Кроме того, можно составить график проветривания, чтобы никому не доставлять дискомфорт. В этот период сотрудники, которым холодно, могут на время выйти из помещения, написали Nation News.