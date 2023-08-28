Интересное 28 августа 2023, 14:31 Коуч Наталья Козловская посоветовала для привлечения партнера мечты загадывать эмоции и чувства, а не его образ

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Чтобы привлечь в свою жизнь партнера мечты, стоит загадывать не его образ, а те эмоции и чувства, которые вы хотели бы испытывать рядом с ним. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась трансформационный коуч Наталья Козловская.

Образ человека может легко сложиться, но самое главное, по словам эксперта, — это все же эмоции.

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«Когда человек просит, он должен настолько этим проникнуться запросом, что он в животе чувствует бабочек, от того, какие чувства и эмоции испытывает», — сообщила коуч.

Также не стоит загадывать какого-то конкретного человека, чтобы не нарушать его свободу воли. Не факт, что этот человек хочет быть с вами, добавила Козловская.