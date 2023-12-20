Интересное 20 декабря 2023, 17:19 Коуч ICF Алексей Володось посоветовал работающим мамам использовать практику «тема дня» для оптимизации процессов

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Для оптимизации всех жизненных сфер женщинам с детьми следует использовать практику под названием «тема дня». Об этом изданию РИАМО рассказал эксперт в теме планирования и тайм-менеджмента, коуч ICF Алексей Володось.

Как написала Общественная Служба Новостей, суть практики заключается в том, чтобы каждому дню недели присваивать определенную тему. Например, это может быть день семьи, день бизнеса, день обучения. Проведение техники повышает вероятность того, что женщина сможет заняться нужными делами именно в этот день.

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Таким образом работающая мама будет правильно выстраивать отношения в каждой сфере жизни, добавил коуч.