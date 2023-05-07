07 мая 2023, 18:40
Коты-ворюги из Великобритании обокрали соседей на 300 фунтов стерлингов
The Sun: коты в Великобритании украли у соседей обувь и белье за 300 фунтов стерлингов
Коты-клептоманы из графства Дербишир в Великобритании стащили у соседей имущество на 300 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей). Об этом сообщила газета The Sun.
О забавном происшествии стало известно из соцсетей, когда хозяйка воришек Донна Хиберт стала разыскивать владельцев украденных вещей. Среди принесенного ее двумя котами были дорогое нижнее белье и дизайнерские туфли, кепка, перчатки, тапочки, носки, кухонное полотенце и многое другое. Животные также принесли бумажник, но денег в нем не было.
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В своем объявлении женщина призналась, что испытывает стыд за своих питомцев.
«Мои коты — воры. За много лет они принесли через кошачий люк много вещей», — рассказала она.
Донна сфотографировала все, что коты украли, и попросила владельцев вещей связаться с ней. Она объяснила, что не хочет, чтобы люди сходили с ума, пытаясь вспомнить, куда положили ту или иную вещь.
Ранее ветеринар Богдан Галкин рассказал, как кошки умеют манипулировать людьми. По его словам, эти животные могут заставить хозяина «плясать под их дудку».
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