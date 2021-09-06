Коты «оккупировали» прозрачные ведерки и умилили пользователей Сети. Видео

Житель Японии постоянно придумывает новые эксперименты со своими котами. В восторге остаются и сами питомцы, и пользователи Twitter, которые смотрят публикуемые японцем видео с участием своих домашних любимцев. Мужчина выдает котам разную тару, а те каждый раз не упускают возможность ее «оккупировать».

Изначально японец заметил, что его питомцы стали залазить в цветочные горшки, а также им нравилось спать во всевозможных тазиках. Тогда он пошел на хитрость, и специально стал расставлять в центре комнаты коробки, чтобы проверить реакцию своих любимцев. Результат не заставил себя ждать — котам коробки пришлись по нраву.

Японец на этом не остановился и приобрел прозрачные пластиковые ведерки. Как оказалось, и они пришлись по душе котам.

Спящие в любой емкости коты умилили пользователей Twitter. В комментариях к каждому ролику они оставляли множество комментарием.

Пользователи TikTok увлеченно следят за буднями лабрадора по имени Оскар и кошки Плюши. Короткий ролик быстро стал вирусным, набрав 1,8 миллиона просмотров. На видео показано, как кошка бесстрашно «отжимает» у собаки подушку. Пес отдыхает, лежа на диване, когда Плюша приземляется прямо ему на голову. От неожиданности собака подскакивает, после чего кошка невозмутимо занимает подушку.