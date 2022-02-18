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    18 февраля 2022, 02:13

    Котик стал звездой TikTok, испортив интервью. Но так даже лучше

    Видео: Кот влез в кадр во время интервью и стал звездой TikTok

    Валерия Шафирко

    Иногда неудачный дубль во время интервью может оказаться достойным отдельного сюжета. Особенно, если фокус всеобщего внимания неожиданно возьмет на себя любопытный кот — смотрите сами.

    В TikTok набирает популярность видео с котом из котокафе для бездомных животных «Антошкин кот», которое находится в Гатчине. Пока основатель заведения разговаривал с журналисткой, четвероногий житель кафе одним движением приковал к себе все внимание. На сегодня ролик посмотрели уже более 2,7 миллиона раз. Он стал самым популярным на канале котокафе.