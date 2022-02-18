Котик стал звездой TikTok, испортив интервью. Но так даже лучше

Иногда неудачный дубль во время интервью может оказаться достойным отдельного сюжета. Особенно, если фокус всеобщего внимания неожиданно возьмет на себя любопытный кот — смотрите сами.

В TikTok набирает популярность видео с котом из котокафе для бездомных животных «Антошкин кот», которое находится в Гатчине. Пока основатель заведения разговаривал с журналисткой, четвероногий житель кафе одним движением приковал к себе все внимание. На сегодня ролик посмотрели уже более 2,7 миллиона раз. Он стал самым популярным на канале котокафе.