    21 мая 2020, 02:13

    Котик напал на ветеринара, за прививку его другу-псу. Видео

    Арина Гудилова

    В Сеть попало видео из ветеринарной клиники. На нем кошка напала на врача, пока тот делал прививку собаке, которая с ней живет. Она думала, что доктор причиняет вред ее другу.
    Котик напал на ветеринара, за прививку его другу-псу. Видео

    В интернете появился новый герой. В ролике встревоженная собака лежит на столе, хозяйка держит питомца, а ветеринар пытается сделать ему укол.

    Кошка, которая почему-то не находится в переноске с интересом наблюдает за ситуацией через прозрачное стекло процедурной. Пока ветеринар отвлекается на дворняжку, кошка крадется в процедурную комнату, чтобы посмотреть на происходящее.

    Стоя на задних лапах, чтобы поближе рассмотреть, кошка, похоже, решила, что ее друг ранен. В мгновение ока она набрасывается на ветеринара и кусает его за бедро. Врач хватается за ногу и вскрикивает от неожиданности.

    Отступая обратно в приемную, защитница наблюдает, как растерянный ветеринар массирует его раненую конечность и оглядывается в поисках нападавшего.

    В Сети кошку уже оклеймили «героем».

    Ранее корги спас котенка. Теперь он — звезда интернета.