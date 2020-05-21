Котик напал на ветеринара, за прививку его другу-псу. Видео

В интернете появился новый герой. В ролике встревоженная собака лежит на столе, хозяйка держит питомца, а ветеринар пытается сделать ему укол.

Кошка, которая почему-то не находится в переноске с интересом наблюдает за ситуацией через прозрачное стекло процедурной. Пока ветеринар отвлекается на дворняжку, кошка крадется в процедурную комнату, чтобы посмотреть на происходящее.

Стоя на задних лапах, чтобы поближе рассмотреть, кошка, похоже, решила, что ее друг ранен. В мгновение ока она набрасывается на ветеринара и кусает его за бедро. Врач хватается за ногу и вскрикивает от неожиданности.

Отступая обратно в приемную, защитница наблюдает, как растерянный ветеринар массирует его раненую конечность и оглядывается в поисках нападавшего.

В Сети кошку уже оклеймили «героем».

Ранее корги спас котенка. Теперь он — звезда интернета.