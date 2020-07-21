Котик-байкер появился в Иркутской области

Пушистик ездит на мотоцикле со своим хозяином, и у него скоро появится свой шлем.

«Искал именно такого окраса — тигриного. Дома его было жалко оставлять, и я начал брать его на велосипеде с собой на дачу, на работу, чтобы развлекся. А потом начал пробовать возить на мотоцикле. Не боялся ничего», — рассказал владелец Лакея Семен Витязев.

Он уточнил, что котику так понравилось проводить с ним время, что теперь он не выпускает хозяина из дома одного.

Молодой человек добавил, что во время езды прикрепляет питомца к себе с помощью поводка, чтобы тот был в безопасности.

«Шлем возьму ему в этом году. Может, в течение недели или месяца», — поделился байкер.

Ранее рыжий кот Мостик, который жил на Крымском мосту, завершил вахту и готовится к новой работе. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram. Долго время котик был талисманом Крымского моста. Кот также сообщил, что он закончил строительство и проверил мост. За главного он оставляет чайку Валеру. Мостик обратился к подписчикам и предложил угадать, куда на этот раз он отправится.