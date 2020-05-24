Котенок с двумя мордочками родился в США. Видео

Домашняя кошка в фермерском хозяйстве в Орегоне (США) родила шестерых котят. Один из них оказался в два раза симпатичнее остальных братьев и сестер — у него два носа, четыре глава, два ротика и один мозг.

Владелец фермы Би Джей Кинг сообщил каналу CNN, что семья была шокирована, ведь кошки Януса — большая редкость. Они были названы так в честь римского бога, одно лицо которого смотрит в прошлое, а другое — в будущее.

Такие котята редко живут дольше одного дня, но двуликий кот по имени Фрэнк-Луи прожил 15 лет и в 2006 году попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Чтобы увеличить вероятность выживания новорожденного, члены семьи Кинг взяли на себя большую часть материнских обязанностей.

«Это как с новорожденным ребенком. Мы ставим будильник каждые два часа днем и ночью, чтобы круглосуточно кормить малышей. По сути, большую часть времени они проводят в кармане рубашки моей жены», — рассказал фермер.

Малыш умеет сосать молочко и мяукать, используя оба рта. Осмотревший его ветеринар утверждает, что котенок в очень хорошем состоянии и совершенно здоров. Семья Кингов решила раздать остальных новорожденных, а этого оставить себе.