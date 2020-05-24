Котенок с двумя мордочками родился в США. Видео
Владелец фермы Би Джей Кинг сообщил каналу CNN, что семья была шокирована, ведь кошки Януса — большая редкость. Они были названы так в честь римского бога, одно лицо которого смотрит в прошлое, а другое — в будущее.
Такие котята редко живут дольше одного дня, но двуликий кот по имени Фрэнк-Луи прожил 15 лет и в 2006 году попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Чтобы увеличить вероятность выживания новорожденного, члены семьи Кинг взяли на себя большую часть материнских обязанностей.
«Это как с новорожденным ребенком. Мы ставим будильник каждые два часа днем и ночью, чтобы круглосуточно кормить малышей. По сути, большую часть времени они проводят в кармане рубашки моей жены», — рассказал фермер.
Малыш умеет сосать молочко и мяукать, используя оба рта. Осмотревший его ветеринар утверждает, что котенок в очень хорошем состоянии и совершенно здоров. Семья Кингов решила раздать остальных новорожденных, а этого оставить себе.