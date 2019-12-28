Котенка с ушами Йоды нашли в США

На самом деле, кошечку зовут Джой, она была бездомной до того, как как ее нашли и привезли в ветклинику с целым набором заболеваний.

«У нее были шрамы и сильные язвы на шее, инфекция верхних дыхательных путей и блохи. Вообще, у нее было всего понемногу», — рассказала волонтер.

Малышка Йода оказалась совсем не дикой, а наоборот — очень дружелюбной и ласковой.

На данный момент она проходит лечение я в клинике, и постепенно поправляется. По словам наблюдающих ветеринаров, Джой чувствует себя хорошо, но ей еще далеко до полного выздоровления.

Пока она находится на попечении сотрудницы из клиники, однако после выздоровления ей можно будет подыскать хозяев. К слову, Джой уже стала звездой интернета, поэтому очень много желающих взять ее к себе.