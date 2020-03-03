Кота взяли на работу в библиотеку Тверской области

Кот Степан занимает должность «SMM-мяунджера». Ему потребовалось полгода бесплатной стажировки, чтобы стать официальным членом команды.

«Он не только бесцельно бродит по библиотеке, но и участвует в мероприятиях, оставляет отпечатки своих лап на каждой книжной выставке и продвигает библиотеку в соцсетях», — поделились в библиотеке.