03 марта 2020, 16:31
Кота взяли на работу в библиотеку Тверской области
В одну из Тверских библиотек на работу приняли кота. Все официально — его оформили и выдали трудовую книжку. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на страницу Городенской сельской библиотеки Конаковского района в социальной сети.
Кот Степан занимает должность «SMM-мяунджера». Ему потребовалось полгода бесплатной стажировки, чтобы стать официальным членом команды.
«Он не только бесцельно бродит по библиотеке, но и участвует в мероприятиях, оставляет отпечатки своих лап на каждой книжной выставке и продвигает библиотеку в соцсетях», — поделились в библиотеке.