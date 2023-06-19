19 июня 2023, 18:08
Кота взяли на работу в аэропорт Сан-Франциско для успокоения пассажиров
Кот по кличке Дюк стал полноценным работником международного аэропорта Сан-Франциско. Он помогает успокоиться пассажирам с аэрофобией, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Неравнодушные люди обратили внимание на спокойный и дружелюбный характер животного и решили, что он сможет работать в больницах в качестве кота-терапевта. После медучреждения питомца забрали в аэропорт.
Реклама
Отмечается, помимо Дюка в воздушной гавани Сан-Франциско работают свинка-психолог, собаки и кролики.
Животные
Реклама
Реклама