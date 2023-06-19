Интересное 19 июня 2023, 18:08 Кота взяли на работу в аэропорт Сан-Франциско для успокоения пассажиров

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Кот по кличке Дюк стал полноценным работником международного аэропорта Сан-Франциско. Он помогает успокоиться пассажирам с аэрофобией, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Неравнодушные люди обратили внимание на спокойный и дружелюбный характер животного и решили, что он сможет работать в больницах в качестве кота-терапевта. После медучреждения питомца забрали в аэропорт.

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Отмечается, помимо Дюка в воздушной гавани Сан-Франциско работают свинка-психолог, собаки и кролики.