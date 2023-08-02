Интересное 02 августа 2023, 18:45 Кота-спасателя Беляша из Вологды отстранили от службы из-за лишнего веса и отравления Спасатели из Вологды рассказали об отстранении от службы кота-спасателя Беляша «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Аварийно-спасательная служба Вологды объяснила отсутствие новых фото и постов о своем популярном сотруднике — коте по кличке Беляш. Оказалось, что его пришлось временно отстранить от службы из-за отравления. ЧП произошло, когда питомец, которого посадили на диету, решил сам разнообразить свой рацион и подобрать неизвестную еду с улицы.

Сотрудники службы напомнили, что лишний вес Беляша стал реальной проблемой — однажды кот застрял между стеной и батареей. Из-за этого животное решили посадить на диету, но все пошло не по плану.

Реклама

«Кто-то его втихую подкармливал. Ну и, как понимаете, диета не дала результатов. С горем пополам доказали всем, что диета ему необходима. Все были довольны этим, кроме Беляша», — добавили спасатели.

В итоге кот, которому новый рацион пришелся не по душе, сам подобрал что-то на улице и получил расстройство желудка. Теперь он находится дома у одного из сотрудников, лечится и уже чувствует себя лучше.

«Собственно, с Беляшиком все хорошо, он лечится, кушает по часам. Все как нужно», — заключили представители службы.