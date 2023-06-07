07 июня 2023, 17:15
Кота самой дорогой в мире породы нашли в Новосибирской области
В новосибирском селе Барышево местные жители нашли кота редкой породы саванна. Его стоимость начинается от 200 тысяч и доходит до 1,5 миллиона рублей, сообщил сайт kp.ru.
Несмотря на то, что многие местные соцсети сообщили о находке, хозяева животного так и не объявились.
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«Сначала мы подумали, что в огороде виверровая кошка или гибрид с дальневосточным котом. Позвонили в „Дом Тигра“ — приют для диких кошек, там предположили, что это кот породы саванна», — рассказала журналистам волонтер Алиса Богомолова.
Специалисты зооцентра на время отдали кота на передержку, пока не найдут для него нового хозяина.
Коты
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