Интересное 05 декабря 2023, 18:26 Кота-бродягу поймали среди шедевров в Эрмитаже Живущего в воздуховоде помещений Эрмитажа кота поймали спустя три дня РИА «Новости»

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В Эрмитаже отловили кота, который проживал в системе вентиляции помещений музея, а по ночам оставлял свои следы в выставочных залах. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил представитель волонтерского центра спасения животных «Кошкиспас» Андрей Федоров.

Неизвестно, как именно животное оказалось в Зимнем Дворце, но сотрудники регулярно находили следы его пребывания. Попытки поймать кота самостоятельно успехом не увенчались, в итоге в Эрмитаже решили обратиться к волонтерам.

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«Дежурство проходило несколько дней, но достать животное не удавалось. Мы уже начали обсуждать, кто опять останется ночевать в Эрмитаже, как грянула новость — кота поймали. Видимо он понял, что от него не отстанут, и покинул укрытие добровольно, позволив поймать себя сачком», — отметил Федоров.

Ранее стало известно о смерти кота Филимона, который на протяжении последних 13 лет жил в Выборгском музее-заповеднике.