Кот вернулся на завод «Северная верфь» спустя 1,5 года

О причинах неожиданного исчезновения кота не знают даже работники предприятия.

В 2019-м вся территория завода была оклеена фотографиями четвероногого. Сотрудники просили помочь в поисках всеобщего любимца и своего талисмана, отметил сайт «Дни.ру». Однако тогда они так и не нашли пушистого питомца.

Ранее американский актер Маколей Калкин выгулял своего кота в детской коляске. На прогулку он отправился вместе со своей девушкой. На фотографии она ведет на поводке собаку, а кот едет рядом в коляске.