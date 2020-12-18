18 декабря 2020, 12:25
Кот вернулся на завод «Северная верфь» спустя 1,5 года
Кот по кличке Василий Стерегущий вернулся на завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он сбежал оттуда весной 2019 года, сообщил Пятый канал.
О причинах неожиданного исчезновения кота не знают даже работники предприятия.
В 2019-м вся территория завода была оклеена фотографиями четвероногого. Сотрудники просили помочь в поисках всеобщего любимца и своего талисмана, отметил сайт «Дни.ру». Однако тогда они так и не нашли пушистого питомца.
Ранее американский актер Маколей Калкин выгулял своего кота в детской коляске. На прогулку он отправился вместе со своей девушкой. На фотографии она ведет на поводке собаку, а кот едет рядом в коляске.