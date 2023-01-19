Интересное 19 января 2023, 16:20 Кот стал членом коллектива пожарной части в Нижегородской области

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Пушистый кот попал в пожарно-спасательную часть поселка Ковернино в Нижегородской области и стал полноценным членом коллектива. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Отмечается, что в апреле прошлого года спасатели вылечили котенку лапку. Благодаря своевременной помощи кот благополучно выздоровел и стал полноценным членом коллектива пожарной части.

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Сотрудники называют питомца своим талисманом, ведь с его появлением уменьшилось количество выездов на пожары.

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