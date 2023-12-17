Интересное 17 декабря 2023, 21:29 Кот спрятался под капотом машины и напугал сотрудников автосервиса в Москве Shot: сотрудники московской автомастерской нашли под капотом машины кота Unsplash

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Работники автосервиса в Москве четыре дня ловили кота, которого обнаружили под капотом прибывшей на ремонт машины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Иномарка Toyota Rav-4 приехала в автосервис на улице Константинова в Ногинске. Хозяин машины не знал, что у него под капотом спряталось животное. Это выяснилось только когда работник открыл капот и выпустил кота на свободу. Мужчина от испуга схватился за сердце, поскольку питомец выскочил очень неожиданно.

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Поймать кота не могли четыре дня. Все это время он прятался от сотрудников автосервиса, а в качестве туалета выбрал Porsche. Позже оказалось, что питомец живет по соседству с владельцем Toyota. Кота вернули хозяевам в целости и сохранности.

В Красноярске накануне спасли кота, который в течение месяца был заперт в квартире без еды и воды. Животное доставили к ветеринару, его состояние оценили как тяжелое.