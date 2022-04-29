Кот-пожарный Семен стал звездой интернета

Кот Семен стал звездой интернета благодаря своей необычной «профессии». Он является прапорщиком пожарно-спасательной части под Тюменью. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Один из сотрудников привез Семена из своего дома. Кот не мог продолжать жить с ним дома, потому что в семье у ребенка началась аллергия. Животное сразу понравилось спасателям, и ради шутки они сшили для него мини-форму.

«Думаем, ну ладно, сейчас пошутим, ему тоже пошьем. Пошутили на свою голову. Пошили одну, вторую, третью, четвертую, пятую и так почти десять. Кепку носит, кстати, нормально. Вот так, когда фотографируется. Кепку думали не будет носить, нет, нормально. Еще как-то думаем, надо каску ему изобрести», — рассказала диспетчер пожарно-спасательной части № 135 Ольга Зиновьева.

На территории части кот живет вот уже четыре года. Он привык к звуку сирены и освоился на месте. По словам сотрудников, каждый день Семен выходит на развод караулов.

Про необычного кота узнали журналисты. После этого Семену завели личную страницу в социальных сетях.