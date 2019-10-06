Кот попал под капельницу после ночи с кошками в отеле для животных

Житель провинции Гуандун в Китае мистер Чжао оставил своего кота Сяопи на одну ночь в специальной гостинице для кошек. Он сразу же предупредил сотрудников, что питомец не кастрирован. Поэтому мужчина надеялся, что за животным присмотрят и выделят для него отдельный номер. Однако представители отеля сначала не кормили Сяопи в течение дня, а на ночь выпустили в общее помещение, где разгуливали кошки. А после этого персонал ушел домой.

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«Между 22:40 и 05:00 мой кот спарился с пятью кошками. И это только те, что попали на камеру видеонаблюдения!» — рассказал мистер Чжао.

После того, как это прояснилось, сотрудники отеля обвинили во всем мужчину. Они объяснили, что владельцы кошек не хотели заводить котят.

«Мой кот после этого был совсем без сил, понадобилась капельница с глюкозой, и это еще моя вина?» — поразился хозяин Сяопи.

Позже персонал отеля извинился и предложил мистеру Чжао компенсацию за траты на ветеринара. Также сотрудники пообещали перевести деньги хозяевам беременных кошек.

Сяопи восстановился после процедур и чувствует себя хорошо.