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    21 января 2022, 14:32

    Кот показал хозяевам, как нужно играть в футбол

    Оксана Лавнюженко

    Маленький черно-белый котенок возомнил себя футболистом и начал демонстрировать хозяевам, как правильно отбивать мячи. Видео с домашним питомцем появилась в Instagram, написало «Утро.ру».

    На кадрах видно, как котенок проводит тренировки по футболу, лежа на коврике в воротах. При этом даже в таком положении он отлично справляется со своей задачей отбить мяч.

    Два гола, которые пытались забить в ворота «пушистика» его хозяева, были отбиты изящно и с профессионализмом.

    Пользователи Сети засыпали пушистого вратаря множеством комплиментов.