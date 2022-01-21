21 января 2022, 14:32
Кот показал хозяевам, как нужно играть в футбол
Маленький черно-белый котенок возомнил себя футболистом и начал демонстрировать хозяевам, как правильно отбивать мячи. Видео с домашним питомцем появилась в Instagram, написало «Утро.ру».
На кадрах видно, как котенок проводит тренировки по футболу, лежа на коврике в воротах. При этом даже в таком положении он отлично справляется со своей задачей отбить мяч.
Два гола, которые пытались забить в ворота «пушистика» его хозяева, были отбиты изящно и с профессионализмом.
Пользователи Сети засыпали пушистого вратаря множеством комплиментов.