Кот показал хозяевам, как нужно играть в футбол

Маленький черно-белый котенок возомнил себя футболистом и начал демонстрировать хозяевам, как правильно отбивать мячи. Видео с домашним питомцем появилась в Instagram, написало «Утро.ру».

На кадрах видно, как котенок проводит тренировки по футболу, лежа на коврике в воротах. При этом даже в таком положении он отлично справляется со своей задачей отбить мяч.

Два гола, которые пытались забить в ворота «пушистика» его хозяева, были отбиты изящно и с профессионализмом.

Пользователи Сети засыпали пушистого вратаря множеством комплиментов.