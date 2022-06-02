Кот, отдавший часть своей еды собаке, поразил пользователей Сети

Пользователи Сети удивились щедрости черного кота, решившего отдать часть своей еды собаке. Видео с четвероногими питомцами появилось в одном из Telegram-каналов, написал «Ридус».

На кадрах видно, как хозяйка дала коту, сидящему на столе, корм, а он со всей щедростью кидает его собаке, которая, сидя под столом, выпрашивает у четвероногого друга лакомство.

В комментариях под видео пользователи Сети написали восторженные комментарии в адрес щедрого питомца. По их словам, не каждый день можно увидеть, как кот делится едой с кем-то другим.

«Ничосе, какой добрый кот», «Первый раз вижу такого кота», «Ха, вот что значит дружба», «Как мило, песелю повезло, что он живет с таким хорошим котом», — отметили комментаторы.