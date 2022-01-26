Кот научился собирать деньги из «банкомата», чем удивил пользователей Сети

В социальных сетях появилось видео с рыжим котом, у которого необъяснимая любовь к деньгам. Домашний питомец научился ловко управляться с купюрами, вынимая их из так называемого банкомата. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на TikTok.

Владельцы четвероного соорудили из картонной коробки «банкомат» и написали, куда вставлять деньги и где их можно забрать. На кадрах видно, как хозяйка вставляет банкноты в специальное отверстие в «аппарате», а ее любимый питомец умело их складывает в кучу за считанные секунды.

Пользователи Сети удивились ловким способностям четвероного, назвал его «Сберкотом» и «Котоматом». Ролик набрал более 50 тысяч просмотров и 300 комментариев.