Кот-гимнаст, который боится воды, рассмешил пользователей Сети

В социальной сети TikTok новой звездой стал пушистый кот-гимнаст, который очень боится воды. Питомец попытался продемонстрировать чудеса балансировки и отправился в путешествие по крану, написало «Утро.ру».

Пока его хозяйка принимала ванну, кот решил исследовать оборудование. Пушистый не учел, что под его весом «акробатический трос» может повернуть в сторону. В итоге он упал вниз, но сумел устоять на краю ванны.

Страх от того, что можно свалиться в воду, привел питомца в ужас. Он вспомнил свои акробатические способности и отлично продемонстрировал их. Хозяйка пушистика решила не оставлять эту забавную картину в стороне и показать видео пользователям Сети.

Смешной ролик с четвероногим набрал уже более 39 тысяч просмотров и 405 комментариев. Пользователи социальной сети предложили дать рыжему питомцу премию «Оскар» за такое представление, а также оценили его способность «выкрутиться» в любой ситуации.