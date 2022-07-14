Костюм Карла Лагерфельда направили в Эрмитаж

Костюм Карла Лагерфельда из коллекции Chanel подарили Эрмитажу. В музей его направила Ольга Сыроватская. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу музея.

Костюм дизайнер создал в 2014 году в модном доме Chanel. Женщина призналась, что вещь никто никогда не носил. В пользование музея он перешел 12 июля.

«Коллекция костюма в Эрмитаже начинается со времен Петра Великого, и мы постоянно расширяем ее временные рамки. Мы рады принять в дар этот костюм, который займет достойное место в нашей коллекции», — заявила заместитель генерального директора Эрмитажа Светлана Адаксина.