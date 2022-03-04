Кости верблюда обнаружили в центре Тулы

Около 20 тысяч уникальных находок, в том числе кости верблюда, были найдены тульскими археологами в самом центре города. По словам директора «Тульского музейного объединения» Романа Гаврилина, была обследована территория кремля площадью более 200 квадратных метров, написала «Тульская служба новостей».

Помимо костей верблюда археологи обнаружили кости волка и благородного оленя.

«Останки могли остаться в качестве трофея после набега войск хана Девлет-Гиреем летом 1552 года. Воины вынуждены были покидать Тулу быстро, поэтому не забрали весь обоз», — объяснил нахождение костей верблюда Гаврилин.

Также удалось откопать заточенную с одного края монету и множество фрагментов огнестрельного оружия.

«Долго не могли понять, почему внутри кремля находилось много неисправного оружия, ведь такие вещи стоили не дешевле коровы, но потом было выдвинуто предположение о том, что на этом месте могла находиться мастерская», — отметил директор.

Благодаря находкам специалистам удалось понять, как выглядел тот храм, который был доминантой кремля.