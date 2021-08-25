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    25 августа 2021, 19:01

    Кости древних животных обнаружены под Новосибирском

    Оксана Лавнюженко

    Под Новосибирском археологи извлекли из поймы реки Чик 152 фрагмента костей древних животных, которым около 30 тысяч лет. Находку обнаружили сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Об этом рассказал сайт «Мир 24» со ссылкой на «НДН.инфо».

    Кости древних животных обнаружены под Новосибирском

    Ученым также помогали военные водолазы. Они как раз и достали кости со дна реки. Среди обнаружений оказались: бивень и зуб мамонта, плечевая кость носорога, череп кабаллоидной лошади, а также бедренный сустав бизона.

    «Специалисты в ходе работы получают объемный ресурс по сбору материала, сильно превышающий их возможности, а курсанты училища — опыт, кругозор и потенциал для роста», — рассказал участник экспедиции, кандидат географических наук Гусейн Мамедов.

    Все находки будут просушены, а затем отправлены на экспертизу. Некоторые из них попадут в музей, другие будут направлены в военное училище.