Кости древних животных обнаружены под Новосибирском

Под Новосибирском археологи извлекли из поймы реки Чик 152 фрагмента костей древних животных, которым около 30 тысяч лет. Находку обнаружили сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Об этом рассказал сайт «Мир 24» со ссылкой на «НДН.инфо».

Ученым также помогали военные водолазы. Они как раз и достали кости со дна реки. Среди обнаружений оказались: бивень и зуб мамонта, плечевая кость носорога, череп кабаллоидной лошади, а также бедренный сустав бизона.

«Специалисты в ходе работы получают объемный ресурс по сбору материала, сильно превышающий их возможности, а курсанты училища — опыт, кругозор и потенциал для роста», — рассказал участник экспедиции, кандидат географических наук Гусейн Мамедов.

Все находки будут просушены, а затем отправлены на экспертизу. Некоторые из них попадут в музей, другие будут направлены в военное училище.