Косплееры из Якутска создали необычный макет

Якутские косплееры построили макет космического истребителя повстанцев X-Wing. Ранее такой корабль фигурировал в культовых картинах «Звездные войны». Сооружение расположено в молодежном парке «Урдэл». Об этом сообщило РИА «Новости».

Руководителем и автором проекта являлся Айаал Федоров.

«Вот мы и закончили строить корабль. Создание корабля заняло у нас все лето, было потрачено много сил и средств», — написал косплеер в своем Instagram-аккаунте.

Парень рассказал журналистам о том, что команда по созданию макета состояла из шести человек. Каждый из них занимался своей частью сооружения. Федоров рассказал, что проект был выполнен из фанеры. По его словам, этот материал гораздо бюджетнее металла.

Проект хорошо укрепили и установили. Он расположен в месте, которое хорошо защищено деревьями. С помощью такой естественно защиты сооружение не страшен ветер и другие неприятные погодные условия.

На данный момент косплееры заняты строительном роботов из франшизы, передало «Ямал-Медиа».

Это не первая работа косплееров, связанная с этими фильмами. Ранее они уже воссоздали космический корабль из сериала «Мандалорец». Макет расположили в том же парке, однако уберечь его от ветра не удалось, сооружение разрушилось.