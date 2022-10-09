Косого в «Джентльменах удачи» должен был сыграть другой актер | 360°

Интересное 09 октября 2022, 11:19 Поделиться Telegram

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Viber Косого в «Джентльменах удачи» должен был сыграть другой актер kinopoisk

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Изначально в комедии «Джентльмены удачи» роль Косого должен был играть не Савелий Крамаров, а Михаил Кононов. Об этом рассказало интернет-издание Blitz+ со ссылкой на документальный фильм на YouTube «Джентльмены удачи: интересные факты о фильме».

Оказывается, именно Михаил Кононов изначально был главным претендентом на роль одного из главных героев по кличке Косой. Парадоксально, но создателей фильма смутило то, с какой правдоподобностью артист отыграл зэка, они сочли это неуместным для комедии.

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В результате был выбран актер Савелий Крамаров, тем более что он действительно немного косил.

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Ранее актриса Ирина Феофанова поделилась воспоминаниями о Савелии Крамарове — они вместе снимались в фильме «Русский бизнес». В тот период он уже работал в США и успел отвыкнуть от особенностей отечественных съемок. Советскому и американскому киноактеру, заслуженному артисту РСФСР 13 октября исполнилось бы 88 лет.

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