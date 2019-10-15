Космонавт Сергей Рязанский рассказал о пицце и костюмированных вечеринках на МКС

Первый в мире ученый-командир космического корабля, кандидат биологических наук Сергей Рязанский уже дважды побывал на МКС и совершил четыре выхода в открытый космос. Он пишет книги, выступает спикером по лидерству, командообразованию и работе в стрессовых условиях, а также ведет аккаунт в Instagram.

На недавнем бизнес-форуме «Синергия» в Санкт-Петербурге Рязанский также дал мастер-класс.

Космонавт рассказал, как трудно работать полгода без выходных и как важно в таких условиях сплотить коллектив. Рязанский рассказал, что перед полетом экипаж собирается вместе на Земле для знакомства в неформальной обстановке.

«Благодаря этому в людях открываются новые черты. Иногда видишь, как с виду колючий и не очень общительный человек контактирует со своей семьей — с женой, с дочерью, или берет в руки гитару и поет шикарные песни, — и смотришь на него совершенно по-новому», — рассказал космонавт.

Командир рассказал о традициях на МКС собираться вместе — каждую пятницу в русском сегменте, а каждую субботу в американском. У иностранных коллег, кстати, есть самодельный кинотеатр. Там экипаж еженедельно смотрит фильмы и вместе обсуждает их.

Позитивные эмоции играют огромную роль в работе команды. Рязанский рассказал, что однажды на вопрос премьер-министра Италии, что передать экипажу на грузовом корабле, один из космонавтов ответил: «Три вещи — вино, женщин и пиццу». Премьер не согласился на первые два пункта, но вот первую пиццу в космос действительно доставили.

Стресс экипаж снимает самыми разными способами. Например, однажды, по словам Рязанского, они позвонили в Хьюстонский центр космических полетов и сообщили о необходимости важного разговора по видеосвязи. Когда видеозвонок установили, хьюстонским сотрудникам предстал экипаж МКС в карнавальных костюмах — Человек-паук, горилла и так далее.

«После этого отношения с Хьюстоном были шикарные!» — заметил Рязанский.

Также космонавты поддерживают друг друга, порой очень неожиданно. Например, на день рождения Рязанского американские коллеги дважды ухитрялись пронести на борт запрещенную, но любимую ученым красную икру.

«Это потрясающий подарок, потому что люди подумали о тебе за полгода, договорились с кем-то и сделали приятно. И это американцы, которые соблюдают закон!» — поделился космонавт.

В конце своего выступления на форуме Рязанский продемонстрировал результат слаженной работы команды — видео с видами разных уголков планеты, снятыми из космоса.