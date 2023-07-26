Интересное 26 июля 2023, 16:56 Космонавт Рязанский рассказал, как заниматься спортом в невесомости Космонавт Рязанский заявил, что главный вид спорта в невесомости — бег на дорожке

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Занятия спортом в космосе значительно отличаются от того, какие упражнения люди выполняют на Земле. Подробностями поделился Герой России космонавт-исследователь Сергей Рязанский. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам космонавта, при занятиях на велотренажере приходится крутить педали не только ногами, но и руками. Таким образом развивается плечевой пояс, а также повышается выносливость.

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При этом основным видом спорта на МКС является бег на дорожке. Перед занятием космонавты надевают специальный утяжеляющий жилет. Благодаря нему получается преодолевать невесомость.