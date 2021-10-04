Космонавт Борисенко рассказал, что испытает актриса Пересильд перед полетом в космос

Съемки фильма «Вызов» начнутся во вторник, 5 октября. Работа над картиной будет проходить в космосе. Летчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, Герой РФ Андрей Борисенко рассказал, что будет испытывать съемочная группа перед полетом, передало РИА ФАН.

На МКС отправятся российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В составе экипажа также будет космонавт Антон Шкаплеров. Борисенко рассказал, что во время полета в космос человек испытывает перегрузки на протяжении десяти минут. Из-за этого возникают серьезные эмоциональные переживания. При этом все люди испытывают страх разное количество времени.

Подготовка съемочной группы продолжалась на протяжении четырех месяцев. Команду подвергали изнурительным тренировкам, которые помогут как можно быстрее адаптироваться в космосе.

«Если человек отправляется в космос в качестве туриста, в качестве которого весь экипаж и летит, то подготовка таких непрофессиональных космонавтов рассчитана на шесть месяцев. Естественно, могут быть доработки той методики, которые привели к тому, что в течение четырех месяцев человека в качестве космического туриста подготовили к полету», — объяснил Борисенко.