Космодром Восточный запустил ракету «Союз-2.1б»

В Роскосмосе рассказали, что с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками связи OneWeb. Отделение орбитального блока состоялось через 10 минут после запуска, написало ИА НСН.

«В течение 3,5 часа новые космические аппараты будут отделяться от разгонного блока», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter. Количество британских аппаратов на орбите увеличится до 358 единиц. Этот пуск стал шестым по счету полностью коммерческим запуском.