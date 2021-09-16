Косметологи порекомендовали три бьюти-процедуры в осенний период

Осенью косметологи рекомендуют обратить внимание на три процедуры по уходу за кожей. По их словам, для тела лучше всего подойдет курс по обертыванию с использованием скраба, маски и увлажняющего молочка, сообщила радио «Комсомольская правда» со ссылкой на журнал ELLE.

Косметолог по телу Екатерина Бубнова объяснила, что данная процедура позволяет похудеть, повысить иммунитет и насытить организм микроэлементами. По ее словам, человек с помощью этого ухода легче перестроится на осенний сезон.

Процедура электротерапии Indiba поможет стимулировать естественный процесс метаболизма в тканях и регенерировать клетки. По словам специалиста, достаточно пройти курс из шести процедур.

Также осенью полезен пилинг для лица. Он выравнивает поверхность кожи, очищает поры и убирает пигментные пятна, которые успели появиться за лето.