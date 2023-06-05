05 июня 2023, 15:50
Косметолог Жовтан: сыворотки и увлажняющий крем помогут избавиться от морщин на шее
Использование сыворотки и увлажняющего крема поможет скрыть возрастные изменения в области шеи и избавиться от морщин. Об этом сообщила дерматолог и косметолог Наталия Жовтан в беседе с Life.
По словам специалиста, профилактикой появления так называемых колец Венеры станут косметические средства, которые необходимо наносить на шею и декольте по массажным линиям.
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Косметолог отметила, что после 40 лет избавиться от морщин помогут микротоки, инъекции нейропротеина и RF-лифтинг.
Красота
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