Интересное 21 февраля 2023, 12:11 Косметолог Уразалина рассказала, как изменить овал лица

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С возрастом кожа становится менее упругой и теряет эластичность, что приводит к появлению морщин на лице. О том, как подтянуть кожу и изменить овал лица, рассказала врач-дерматолог, косметолог Алмагуль Уразалина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, после 40 лет кожа требует особого комплексного ухода. Так, замедлить старение можно благодаря использованию аппаратных и инъекционных методов лифтинга.

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Косметолог отметила, что одной из самых эффективных процедур является SMAS-лифтинг, за счет которого пациент получает эффект сияющей кожи без фотошопа.

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