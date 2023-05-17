17 мая 2023, 16:35
Косметолог Студеникина: вредные привычки и избыточный макияж могут спровоцировать расширение пор на лице
Расширенные поры появляются на лице из-за замедления обмена веществ, вредных привычек и избыточного макияжа. Об этом сообщила врач-дерматокосметолог Светлана Студеникина в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, улучшить состояние кожи и визуально устранить дефект поможет правильно подобранный домашний уход. В него входят скрабы, домашние пилинги, маски и ежедневный демакияж.
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Также при избыточной жирности кожи в течение дня косметолог посоветовала использовать матирующие салфетки.
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