Интересное 18 апреля 2023, 16:10 Косметолог Серебрякова рассказала, как добиться эффекта пухлых губ без специальных процедур Косметолог Серебрякова посоветовала применять пламперы для увеличения объема губ

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Добиться эффекта пухлых губ без использования инъекций можно с помощью пламперов. Косметолог, дерматолог Татьяна Серебрякова рассказала о нюансах использования данных средств. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, пламперы — это специальные средства, которые усиливают кровообращение в области губ. Из-за этого их цвет становится более ярким, а также возникает припухлость. Особенно полезными такие средства могут быть для женщин с бледными губами. Перед их применением стоит провести отшелушивание губ, а после нанести увлажняющее или восстанавливающее средство.

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Также Серебрякова посоветовала впервые применять плампер дома в спокойной обстановке, чтобы удостовериться, что средство подходит и дает нужный эффект. При непривлекательной форме губ может возникнуть эффект «воспаленного рта».