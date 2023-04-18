18 апреля 2023, 15:13
Косметолог Рудыка: «уколы красоты» помогут справиться с возрастными изменениями эффективнее кремов
Многие женщины пользуются различными уходовыми средствами для разглаживания морщин и боятся инъекционных процедур. Об эффективности «уколов красоты» рассказала косметолог Наталия Рудыка в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, скрыть возрастные изменения на лице помогут именно профессиональные косметологические процедуры. Они будут намного эффективней использования кремов, которые действуют только на уровне эпидермиса и не проникают глубоко в кожу.
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Косметолог отметила, что увлажняющие препараты можно вводить аппаратными методами или инъекционно.
Красота
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