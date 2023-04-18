Интересное 18 апреля 2023, 15:25 Косметолог Рудыка: поддержать здоровый вид кожи в межсезонье помогут препараты с гиалуроновой кислотой

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Недостаток влажности в помещениях сказывается на состоянии кожи, поэтому с наступлением весны она особенно подвержена сухости. Поддержать здоровый вид лица в межсезонье помогут препараты с гиалуроновой кислотой, сообщила косметолог Наталия Рудыка в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, косметологи назначают препараты на основе этой кислоты именно весной из-за плохого увлажнения кожи в зимний период. Кроме того, улучшить состояние лица способна популярная процедура биоревитализация.

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Косметолог отметила, что увлажнить кожу в межсезонье также помогут препараты PRP и витамины для мезотерапии.