Интересное 17 мая 2023, 11:13 Косметолог Попова: комплексный домашний уход поможет избавиться от черных точек

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Полностью избавиться от появления черных точек на лице невозможно, при этом вполне реально сделать их менее заметными с помощью комплексного домашнего ухода. Об этом сообщила косметолог, дерматолог Татьяна Попова в беседе с "Москвой 24".

По словам специалиста, очень важно очищать кожу утром и вечером средством, в составе которого есть мочевина и гиалуроновая кислота. Затем на кожу необходимо нанести тоник, который обеспечит дополнительное увлажнение.

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Заключительный этап ежедневного ухода включает в себя нанесение крема, содержащего себорегулирущие пептиды.