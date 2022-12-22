Интересное 22 декабря 2022, 23:55 Косметолог Петраш рассказала, как омолодить кожу Косметолог Петраш посоветовала правильно очищать кожу для того, чтобы ее омолодить

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Чтобы омолодить кожу, важно правильно за ней ухаживать. Таким мнением поделилась пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Специалист пояснила, что не стоит слишком часто делать скрабирование. Подобный подход может лишь навредить коже, так как мелкие частички разрушают гидролипидный слой, написал RT.

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Кроме того, не стоит забывать о правильном очищении, так как оно помогает омолодить кожу. Процедура избавляет не только от макияжа, но и пыли и прочих загрязнений, а также удаляет верхний слой клеток.

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«Если вы хотите продлить молодость своей кожи, никогда не игнорируйте ее очищение», — пояснила врач.