22 декабря 2022, 23:55
Косметолог Петраш рассказала, как омолодить кожу
Косметолог Петраш посоветовала правильно очищать кожу для того, чтобы ее омолодить
Чтобы омолодить кожу, важно правильно за ней ухаживать. Таким мнением поделилась пластический хирург, косметолог Надежда Петраш. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Специалист пояснила, что не стоит слишком часто делать скрабирование. Подобный подход может лишь навредить коже, так как мелкие частички разрушают гидролипидный слой, написал RT.
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Кроме того, не стоит забывать о правильном очищении, так как оно помогает омолодить кожу. Процедура избавляет не только от макияжа, но и пыли и прочих загрязнений, а также удаляет верхний слой клеток.
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«Если вы хотите продлить молодость своей кожи, никогда не игнорируйте ее очищение», — пояснила врач.
Красота
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