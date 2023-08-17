Интересное 17 августа 2023, 16:56 Косметолог Ованесова заявила, что некачественный сон может привести к появлению морщин

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Плохой сон может стать причиной возникновения морщин на лице. Такой информацией поделилась пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова. Об этом сообщил Пятый канал.

Специалист пояснила, что отсутствие качественного сна и стресс негативно влияют на состояние кожи. Также сказываться может и положение, которое человек занимает по ночам. Ованесова посоветовала спать на спине. Такая поза предотвращает появление заломов и морщин, а также позволяет телу расслабиться, написали «Дни.ру».