Интересное 10 февраля 2023, 17:49 Косметолог Островская: неухоженные женские руки отталкивают мужчин

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Многих мужчин смущают в женщинах неухоженные руки, а особенно отросшие ногти. Об этом Lenta.ru сообщила косметолог-эстетист Екатерина Островская.

По словам специалиста, возраст женщины особенно выдают шершавая кожа на руках, а неухоженность — торчащие заусенцы.

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«Именно руки — это одно из самых слабых мест, ведь их не замаскируешь под слоем макияжа», — процитировала «Общественная служба новостей» косметолога.

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Для того, чтобы кожа рук выглядела красивой, следует мыть их под теплой водой, а затем в течение дня наносить увлажняющий крем. В холодное время года обязательно следует надевать перчатки.

Профилактикой сухости кожи служат питательные маски, которые стоит делать один-два раза в неделю, заключила Островская.