Интересное 16 апреля 2024, 12:38 Косметолог Ольга Руда рассказала, что неправильная форма бровей может сильно испортить образ

Читать 360tv в

Косметолог Ольга Руда в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что самой частой ошибкой женщин при моделировании бровей является бездумное выщипывание начала линии. По словам эксперта, неправильная форма, как и неправильно подобранный цвет, могут сильно испортить весь образ.

Бровь, начинающаяся перпендикулярно внутреннему уголку глаза, способна визуально сделать нос более длинным, а взгляд — нахмуренным. Корректируя брови, следует зрительно провести линию по центру лба и еще одну — вверх от внутреннего уголка глаза. Бровь должна начинаться примерно в середине между этими направляющими.

Реклама

Важно следить и за кончиком брови. Ее внешний угол не нужно располагать ниже основания, поскольку лицо будет выглядеть грустным, добавила Руда.