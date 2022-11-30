Интересное 30 ноября 2022, 17:18 Косметолог Михайлова рассказала о преимуществах разных видов пилинга Косметолог Михайлова заявила, что химический пилинг омолаживает кожу и борется с акне

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Существует несколько видов пилинга, направленных на решение разных задач. Врач-косметолог центра косметологии «Виктория Клиник» Анна Михайлова рассказала об их особенностях. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист пояснила, что чем глубже на кожу воздействует пилинг, тем длительнее восстановление после процедуры. При глубоком и срединном пилинге реабилитация может составить от десяти до 14 дней.

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Например, химический пилинг состоит из различных кислот. Миндальная кислота увлажняет кожу, азелаиновая и салициловая помогают бороться с акне и черными точками, а гликолевая и ретиноевая воздействуют на омоложение.

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Механическим видом пилинга является скраб. Такое средство избавляет от отмерших клеток, которые остаются на лице. А лазерный пилинг помогает избавиться от рубцов, которые остаются после прыщей.