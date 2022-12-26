Интересное 26 декабря 2022, 23:38 Косметолог Курекина рассказала, со скольких лет можно начинать использовать ботокс Косметолог Курекина заявила, что ботокс моно использовать с 25 лет для борьбы с морщинами

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Многие женщины обеспокоены тем, как надолго сохранить молодость. Отличным способом борьбы с морщинами являются уколы ботокса. Практикующий косметолог Анастасия Курекина рассказала, с какого возраста стоит делать инъекции. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Эксперт пояснила, что начинать делать инъекционные процедуры можно только с 18 лет. Однако бороться с возрастными изменениями стоит примерно с 25 лет.

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«Начать борьба с первыми признаками старения рекомендуется в возрасте 25 лет. В ход идет мезотерапия, биоревитализация и ботулотоксин», — рассказала Анастасия Курекина.

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Она пояснила, что в состав биоревитализации входят гиалуроновая кислота, пептиды, аминокислоты и витамины. Средство делает кожу более увлажненной, а также упругой. Кроме того, инъекция разглаживает мимические морщины и другие неровности.

Медик пояснила, что к выбору косметолога стоит подходить с особым вниманием. У специалиста должно быть медицинское образование, аккредитация, сертификат о повышении квалификации, медицинская книжка. Кроме того, стоит изучить портфолио специалиста.