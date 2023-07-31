Интересное 31 июля 2023, 18:15 Косметолог Красота заявила, что победительницы конкурсов красоты прибегают к косметологии

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В современном мире все больше людей обращаются к косметологам. Участницы конкурсов красоты не являются исключением. Косметолог Анна Красота рассказала, как процедуры влияют на внешность конкурсанток. Об этом сообщили «Дни.ру».

Медик пояснила, что более привлекательной на конкурсе красоты будет казаться девушка, которая регулярно следить за собой и уделяет большое внимание своей внешности. По ее словам, косметология может помочь значительно улучшить внешний вид. Однако важно делать все в меру.

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«Косметология в целом — мощный инструмент. Люди, которые следят за собой, намного быстрее добиваются поставленных в жизни целей», — отметила Красота.